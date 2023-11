شعور جاندوجان 'بالتخلي عنه' يدفع برشلونة للاعتذار

وانتقل جاندوجان إلى "استاد كامب نو" بعد 7 سنواتٍ حافلةٍ بالإنجازات والبطولات كان قد قضاها برفقة مانشستر سيتي الإنجليزي. وعلمت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن ابن الـ33 عاما لم يتلقى المساعدة الفعلية من إدارة نادي برشلونة في البحث عن منزلٍ له، بالإضافة إلى وسيلةٍ للمواصلات.ولم يخفي اللاعب تركي الأصول وألماني الجنسية شعوره بالاستياء، حيث قام بالتعبير عنه في محادثاته مع إدارة نادي برشلونة.

وأكدت "سبورت" على أن إدارة النادي بادرت بالاعتذار إلى جاندوجان عن إهمالها السابق له، ليفتح الطرفان صفحةً جديدةً.

