شعر البساطة الخلاقة في «الشارقة الثقافية»

أما مدير التحرير نواف يونس؛ فيؤكد في مقالته (مصريون كتبوا وأبدعوا باللغة الفرنسية) أنّ النقاد والأدباء يرون في دراساتهم وقراءاتهم، أن جانباً كبيراً من الأدباء والكتّاب، ينحازون إلى القول بالأثر الفاعل والكبير، الذي أحدثته الحملة الفرنسية في المشهد الثقافي المصري، خصوصاً بعد ذلك التلاقح اللغوي، وازدياد مساحة التواصل الأدبي والفكري والفني، وهو ما أوجد تلك العلاقة المتينة والمتنوعة، التي أثرت في الحركة الإبداعية عموماً، إما بطريقة غير مباشرة، عبر الاطلاع على المدارس والتيارات التجديدية، وإما...

وفي تفاصيل العدد، يكتب يقظان مصطفى عن (الساعاتي)، وابنه رضوان رائدي هندسة الساعات وصناعتها، وتناول عدنان خضر منجز الشعر الكوبي خوسيه مارتي وتأثره بالثقافة العربية، فيما يقف رامي فارس الهركي عند دور القاهرة في التاريخ الإنساني، وكيف أن شبابها يتجدد منذ ألف عام، ويأخذنا حسن بن محمد في رحلة إلى مدينة توزر موطن أبي القاسم الشابي، والتي توجد بها أشهر الواحات في العالم، وتزينها الشلالات وبساتين الفاكهة.

ويكتب في العدد مثقفون وأدباء عن فعاليات ومحاور ثقافية وهم: عبد العليم حريص الذي يتوقف عند كتاب (وجوه للمرأة الثائرة في إبداع د. سلطان القاسمي) للكاتبة الدكتورة أمل الجمل، إضافة إلى الكتّاب: هناء عادل وصابر خليل وسالي علي ومحمد زين العابدين وسناء أحمد محمد وأحمد اللاوندي ود. بهيجة إدلبي وحمدي المليجي و د. محمد خليل محمود، ونجوى بركات وموسى أبو رياش ووفيق صفوت مختار و د. هانئ محمد، وهشام أزكيض، ومحمد صلاح غازي، وعزت عمر.

وحفل العدد في باب (فن. وتر. ريشة)؛ بكثير من الموضوعات الثقافية للكتاب: رولا حسن، محمد العامري، و د. لمى طيارة، وأنور الدشناوي، وأسامة عسل، وعماد يوسف، كما اشتمل العدد الجديد على مجموعة من المقالات بينها (مثقف أغفله التاريخ.. ونقاد الأدب) للدكتور محمد صابر عرب، (المدن.. بين المحبة والوفاء) لرعد أمان، (معنى أن تكون أستاذاً باحثاً) للدكتور سعيد يقطين، (تشابهات..

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: إبراهيم الكوني.. الروائي المختلف | صحيفة الخليجباختيار هيئة الشارقة للكتاب الروائي الليبي إبراهيم الكوني، شخصية العام الثقافية لفعاليات الدورة ال42 من معرض الشارقة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: شعارات «الشارقة للكتاب».. كلمات تصنع الوعيمنذ تأسيسه الباكر في عام 1982، حقق معرض الشارقة الدولي للكتاب، الكثير من الإنجازات الثقافية والفكرية والمعرفية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ناشرون: معرض الشارقة للكتاب رقم ثقافي صعباكتملت الاستعدادات في مركز إكسبو الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الدورة ال42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تعاون بين «اقتصادية وغرفة» الشارقة | صحيفة الخليجاستقبل حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: ترايثلون 'أوشيانيك خورفكان' ينطلق 4 نوفمبرالشارقة في 31 أكتوبر / وام / ينظم مجلس الشارقة الرياضي في 4 نوفمبر المقبل ترايثلون 'أوشيانيك خورفكان' بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية وإتحاد الإمارات للترايثلون وفندق أوشيانيك خورفكان .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «المغامرات والتخييم» ينطلق غداً في «إكسبو الذيد»تنطلق الأربعاء في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الخامسة من «معرض المغامرات والتخييم 2023» الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف مركز إكسبو الشارقة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕