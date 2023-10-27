شعرت بـ«ضجيج» في أذنها .. فاكتشفت زائراً غير متوقع

تجربة مؤلمة شاركتها إحدى الناشطات على تيك توك عندما استيقظت على صوت شيء غريب في أذنها، لتكتشف أن الضجيج كان عنكبوتًا يعشش داخل الأذن.

المقطع الذي تمت مشاهدته أكثر 21 مليون مرة، أبدى آلاف المستخدمين في تعليقاتهم خوفا من المشهد منتظرين بفارغ الصبر نهاية القصة المثيرة. وأوضحت في الفيديو الذي تمت مشاهدته أكثر من مليوني مرة: "اعتقدت أنها كانت الشرابات الموجودة في نهاية اللحاف، لذلك عدت للنوم"، و"بعد حوالي 10 أو 15 دقيقة، استيقظت مرة أخرى، وهذه المرة لم أنم بما فيه الكفاية، لقد شعرت بشيء يتحرك في أذني".

وأوضحت: "شعرت وكأن كتلة كبيرة من الشمع تتحرك عند قاعدة طبلة الأذن". لقد كان الأمر مزعجاً بصورة كبيرة. ثم بدأت الممرضة في تنظيف أذنها، ولكن لم يحدث شيء، وشعرت ديزيراي بكل ما كان في أذنها وهو مستمر في الحركة. headtopics.com

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