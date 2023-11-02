شرودر عن حالتي الطرد: وضع الأحبابي يختلف عن سالمين

وكانت الجولة السادسة والمنصرمة من دوري أدنوك للمحترفين قد شهدت طردا أيضا من صفوف الزعيم، حيث خرج نجمه بندر الأحبابي بالبطاقة الحمراء أمام الإمارات (الصقور). وتحدّث شرودر عن هذه المسائل في المؤتمر الصحفي التقديمي لأبرز قمم الجولة السابعة من المسابقة، والتي ستجمع العين بالوصل (الإمبراطور).
وتعد المباراة صراعا مباشرا على المركز الأول في جدول الترتيب، حيث يعتلي الزعيم الصدارة حاليا بـ15 نقطةٍ، بينما يتخلّف عنه الإمبراطور، أقرب مطارديه، بنقطةٍ يتيمةٍ فقط. وقال المدرب الهولندي، "الأحبابي لم يرتكب الخطأ متعمدا، فهو فعليا لم ير الخصم، وعندما اصطدمت قدمه به، بدا مصدوما".
وأكمل شرودر مشيرا إلى خميس، "ولكن في المباراة الأخرى، والتي أُلغيت فيها البطاقة الحمراء، فالوضع يبدو مختلفا". واسترسل مساعد المدرب السابق في نادي برشلونة الإسباني، "هنا لا يوجد أي تعليق لدي سوى القول بأن كرة القدم يجب أن تتسم بالعدالة".
وتطرّق شرودر إلى الموقعة التي تنتظره في "استاد زعبيل"، فأكد، "الوصل فريقٌ جيدٌ، وقد تعاقد مع لاعبين مميزين في خطوط الدفاع والوسط والهجوم". ونوّه ابن الـ50 عاما بتفوق الإمبراطور على الشارقة (الملك) وشباب الأهلي في مواجهتيه ضدهما، معتبرا بأن ذلك "يعني بأنه فريقٌ جيدٌ".
وشدد شرودر، "يتوجب علينا أن نكون على درجةٍ من الجاهزية للموقعة .. ندرك جيدا أهميتها، وبأننا سنلتقي بفريقٍ جيدٍ دونما شك".
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