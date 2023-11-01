شركة بالتل: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت تماما في غزة

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب على منصة " إكس"، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، التي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى. وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى أنه منذ 7 أكتوبر الماضي، توجه إسرائيل ضربات متواصلة للقطاع ،ما أسفر عن مقتل نحو 8500 فلسطيني وإصابة أكثر من 21 ألفا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف مستمر من طيران ومدفعية وزوارق إسرئيل الحربية.

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