شركة HONOR تطرح هاتف HONOR X9b 5G بتصميم رائع وألوان تخطف الأنظار

ما يجمع الهاتف الجديد بين جودة العرض المذهلة والكاميرا التي تضاهي كاميرات التصوير الاحترافي والبطارية طويلة العمر، والتي تأتي جميعها ضمن تصميم أنيق معزز بأحدث البرمجيات على مستوى القطاع.يتوفر هاتف HONOR X9b 5G باللون البرتقالي المشرق الجديد والذي يرمز إلى النمو والبدايات الجديدة، ويعزز الرؤية الفريدة للعلامة في استخدام الألوان الدافئة، بما فيها الأخضر الزمردي والأسود منتصف الليل.

ويتميز هاتف HONOR X9b 5G من HONOR بالتصميم المنحني المتطور للشاشة مع حواف سوداء متساوية العرض، ما يمنح المستخدم تجربة بصرية استثنائية وسلسة، ويتيح له الاستمتاع بمزايا الجهاز الأنيق والمريح. ويتمتع هاتف HONOR X9b 5G بخفة وزنه وقلة سماكته رغم كل ما يزخر به من مزايا متفردة، حيث يبلغ وزنه 185 جرام وبسماكة 7.98 ملم . وتم تصميم نظام الكاميرا الثلاثي بحرفية وبأعلى درجات الدقة التي يشتهر بها مصنعو الساعات الفاخرة.

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