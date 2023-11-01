شركة HONOR تكشف عن هاتفها HONOR X9b 5G الجديد بتقنيات متطورة وتصميم فريد

المزايا الفريدة التي تمنح هذا الجهاز أفضليةً واضحة في سوق الهواتف الذكيةكما يتميز بهيكله المتين المصنّع من مواد مبتكرة تتيح إمكانية امتصاص الصدمات، حيث أظهرت الاختبارات قدرة الهاتف على امتصاص تأثير السقوط من ارتفاعكما تم تعزيز متانة الجهاز من خلال إنشاء مسام صغيرة في الهيكل، حيث تعمل بمثابة وسادة هوائية لتشتيت قوة الاصطدام وامتصاصها وتقليل تأثيرها، وبالتالي تمنع كسر الشاشة أو تلفهاوبالتالي، يتفوق الجهاز على الإصدارات السابقة من ناحية السرعة، حيث يقدم أداءً فعالاً في معالجة الذكاء الاصطناعي الذي يدعم العديد من حالات استخدام المعالجة في الوقت الحقيقيكما تتفوق الكاميرا على منافسيها في التقاط الصور الثابتة حتى أثناء حركة الهدف بالركض أو الرقص أو الدوران بسرعة كبيرة، ماويشكل الهاتف المعيار الذهبي لهواتف الفئة المتوسطة الموجودة في السوق حالياً، نظراً لتصميمه الأنيق الذي يتميز بحواف منحنية ووزن خفيف وهيكل نحيفالخيار الأمثل للمستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي غير قابل للكسر يتميز بكاميرا رائعة وشاشة عرض مذهلة وأداء ممتاز بسعر مقبولللتجارة، لولو، وشرف دي جي بسعر رائع مقابل 1299 درهم. عند الشراء، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 407 درهم، بما في ذلك سماعاتويتم قياس الدقة بالاستناد إلى حجم مستطيل قياسي، مع العلم أن عدد وحدات البكسل الفعالة يُعتبر أقل بقليل نظراً لتصميم الزوايا المنحنية
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕