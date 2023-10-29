شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

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«المهام الخاصة» في شرطة أبوظبي بطل اللياقةفاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول، في اللياقة والتحدي للرجال بالمجموع العام، ضمن درع مدير عام شرطة أبوظبي اقرأ أكثر ⮕

أوكرانيا.. مصرع شخصين وانقطاع واسع للكهرباء بسبب الأحوال الجويةقضى شخصان على الأقل، السبت، في كييف من جرّاء سقوط أشجار، بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما انقطع التيار الكهربائي عن مئات البلدات في أوكرانيا، في وقت لا تزال شبكة الكهرباء هشّة نتيجة القصف الروسي اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تدعو لدرء مخاطر نقل الأسلحة والذخائر إلى مناطق النزاعاتدعت دولة الإمارات إلى المزيد من الجهود الضرورية... اقرأ أكثر ⮕

لندن.. الآلاف يحتجون دعماً لغزة ويطالبون بوقف إطلاق النارتظاهر آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن، السبت، لمطالبة الحكومة البريطانية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلادهأبوظبي في 28 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، برقية تهنئة، إلى فخامة بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. اقرأ أكثر ⮕

شرطة رأس الخيمة تستضيف ملتقى التميز | صحيفة الخليجاستضافت شرطة رأس الخيمة ملتقى التميز للمشاركين بفرق التميز المؤسسي، حيث التقى اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة اقرأ أكثر ⮕