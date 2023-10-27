شرطة دبي ووزارة الداخلية الفرنسية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

جاء ذلك خلال زيارة معالي جيرالد دارمانين وزير داخلية الجمهورية الفرنسية للقيادة العامة لشرطة دبي حيث كان في استقباله سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور سعادة نيكولا نييمتشيموف سفير فرنسا في الإمارات، وسعادة ناتالي كينيدي قنصل عام فرنسا في دبي، وسعادة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وسعادة اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للعمليات وسعادة اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد...

واصطحب اللواء خليل المنصوري معالي وزير داخلية الجمهورية الفرنسية،الى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأطلع خلالها على نظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، إلى جانب إطلاعه على نظام"التنبؤ الأمني الذكي" للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة ويعتمد في تحليلاته على البيانات الضخمة (Big data) الموجودة لدى مركز القيادة والسيطرة والنظام الجنائي.

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