شرطة دبي تحجز 11 مركبة بسبب أعمال الفوضى واستعراض الضجيج في المناطق السكنية

قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ، إن الدوريات المرورية حجزت 11 مركبة تورطت في ارتكاب أعمال فوضى واستعراض وضجيج وإزعاج لقاطني المناطق السكنية، متسببين بذلك في الإزعاج والإخلال بأمن الشارع المروري وهدوئه، بسياراتهم وحركاتهم الخطرة والأصوات العالية، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأضاف أن حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، وأنه تم التحذير من تلك الممارسات الخاطئة في وقت سابق، والتأكيد على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري، إلا أن هناك فئة أصرت على ارتكابها.

وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات فإنه تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة، التي تصل قيمتها إلى خمسون ألف درهم. وحذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، مؤكداً أنه سيتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. وعدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق.

وناشد اللواء سيف المزروعي، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال بخدمة كلنا شرطة على الرقم 901.

شرطة دبي الفوضى الضجيج المركبات مخالفات المرور

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