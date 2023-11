شرطة دبي تُنقذ قارباً مُتعطلاً قبل اصطدامه بكاسر أمواج

وقدم مالك القارب رسالة شكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي راوياً فيها تفاصيل ما حدث معه، حيث قال: «تعطل قاربي في ساعات المساء بالقرب من كاسر الأمواج شرق جزيرة العالم، وبدأت المياه تسحبني نحو الكاسر بسرعة، وأُصبت بخوف شديد من تحطم القارب، واصطدامه بالصخور التي كانت قريبة مني جداً، وعشت أوقاتاً عصيبة في تلك اللحظات».

وتابع «اتصلت بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي طالباً منهم النجدة والمساعدة بسرعة قبل تحطم قاربي، فتواصل أحد الموظفين معي، وعمل على تهدئتي إلى أن وصلت الدورية البحرية في الوقت المناسب». وأضاف: «بفضل الله وسرعة الاستجابة تمكنوا من سحب قاربي بعيداً عن الخطر وإنقاذي، وأتقدم بالشكر إلى موظفي مركز القيادة والسيطرة وفريق الإنقاذ البحري والأمن البحري، الذين تابعوا معي لحظة بلحظة إلى أن وصلت إلى بر الآمان».

من جانبه، أكد مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، أن المركز جاهز دائماً للتعامل مع كل الحوادث الطارئة من خلال نقاط تمركزه البرية والبحرية، والتي تحتوي على دوريات مشتركة من «الأمن البحري» و«الإنقاذ البحري»، ويعمل فيها غواصو الإنقاذ وسائقو الزوارق والدراجات المائية والهوائية على مدار 24 ساعة.

وأفاد بأن جميع أقسام مركز شرطة الموانئ التخصصية جاهزة دائماً بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، للتعامل مع أي حادث طارئ وعلى مدار الساعة، مبيناً أن المركز يُسير الدوريات من أجل سرعة الاستجابة لأية حوادث في المناطق البحرية.

ودعا السويدي أصحاب القوارب إلى التسجيل في خدمة «أبحر بأمان» على تطبيق شرطة دبي من أجل سرعة الاستجابة لبلاغاتهم في الحالات الطارئة، والاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المُحتاجين.

