شرطة دبي تحجز 19 مركبة و5 دراجات نارية بسبب استعراضات خطرة

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إنه تم حجز 19 مركبة و5 دراجات نارية، وتحرير 35 مخالفة خطرة لسائقين قاموا بأعمال استعراض خلال الفترة التي شهدت سقوط الأمطار.

ونوه إلى أن سائقي المركبات المحجوزة والدراجات ارتكبوا مخالفات عدة استوجبت الحجز، شملت القيام بأعمال الاستعراض والفوضى، والقيادة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور، فضلا عن قيادة مركبة تصدر ضجيجاً، وخروج بعض الركاب من النوافذ، مشيراً إلى أنه تم حجز المركبات والدراجات النارية وتحرير مخالفات عدة شملت قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات وبذلك تصل قيمة فك حجز المركبات إلى 50.000 درهم. وأوضح أن المخالفات تركزت في منطقة الروية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور استعدت من خلال تكثيف الدوريات المرورية في المنطقة للحد من تلك التصرفات السلبية وضبط الطريق بفاعلية عالية، لافتاً إلى أنها تمكنت من ضبط وحجز المركبات والدراجات النارية المشاركة في ارتكاب المخالفات الخطرة وتحويل سائقيها إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وقال إن حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة حسب طبيعة المخالفة، بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، لافتاً إلى أنه تم التحذير من تلك الممارسات الخاطئة في وقت سابق، والتأكيد على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للإمار

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: UAE_NEWS »

:

ALKHALEEJ: شرطة دبي تضبط 24 مركبة ودراجة نارية استعرض سائقوها بتهور خلال الأمطارتمكنت شرطة دبي من ضبط 24 مركبة ودراجة نارية ارتكب سائقوها أعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة في منطقة الروية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALBAYANNEWS: شرطة دبي تضبط 24 مركبة ودراجة نارية استعرض سائقوها بتهور خلال الأمطارموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر »

EMARATALYOUM: شرطة دبي: ضبط 24 مركبة ودراجة نارية استعرض سائقوها بتهور خلال الأمطارتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر »

WAMNEWS: شرطة دبي تسعرض تجربتها ومبادراتها خلال مؤتمر جمعية إدارة الموارد البشريةدبي في 2 نوفمبر / وام / استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي تجربتها في إدارة الموارد البشرية والمبادرات المتنوعة التي أطلقتها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وذلك خلال فعاليات مؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية السنوي ' SHRM Mena'المقام حالياً في إمارةدبي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر »

WAMNEWS: شرطة دبي تهنئ الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بيوم العلمدبي في 2 نوفمبر / وام / قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إن الاحتفاء بيوم العلم في الثالث من نوفمبر كل عام برفعه عالياً خفاقاً، يجدد العهد، ويعزز الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر »

WAMNEWS: 'دبي الدولي للرياضات البحري' يحتفي بيوم العلمدبي في 3 فبراير / وام / احتفى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بـ(يوم العلم) في الساحة الرئيسة لمقر واجهة دبي هاربور بالتعاون مع دبي هاربور ماريناس ومشاركة نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك).

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر »