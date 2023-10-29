شرطة دبي تكتشف 16 نوعاً من المخدرات المُصنعة خلال عامين

تمكن خبراء السموم والكيمياء في مركز «مرصد» المخدرات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، من الكشف عن 16 نوعاً من المخدرات المُصنعة الجديدة خلال عامي 2022-2023، وذلك بفضل التجارب والأبحاث والتحاليل المخبرية الدقيقة التي أجروها على مواد أظهرت احتوائها سموم تؤثر على صحة الإنسان وسلامة عقله.

أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، على مواكبة كافة التطورات في عالم المخدرات والتركيبات الكيمائية الخاصة بها من خلال مركز «مرصد المخدرات» الذي يضم نُخبة من خبراء السموم يعملون بكل حرفية ودقة في تحليل الجزيئات والمكونات الخاصة بالمواد، وإجراء الدراسات عليها ومعرفة...

وبين اللواء ابن غليطة، أن شرطة دبي لديها خبراء مُتخصصين على أعلى المستويات في كشف المواد المخدرة المُصعنة وغيرها، إلى جانب امتلاكها لأحدث الأجهزة فائقة التقدم التي تستطيع الكشف عن أي تلاعب والتعرف على التغيرات التي قد يُجريها تجار المخدرات على العناصر الكيميائية المكونة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غضون دقائق فقط، وبالتالي منعهم من ترويج أي نوع من السموم وإنفاذ القانون بحقهم. headtopics.com

وحول طبيعة المواد ال 16 التي كشفها خبراء السموم، أوضح ابن غليطة أنها تتمثل في «12 نوع من القنبيات المُصنعة، ونوعين من الكاثينونات المُصنعة، ونوعين من مشتقات مخدر يعرف باسم LSD«، مبيناً أن هذه المواد لها أثرها السلبي على المُتعاطين أنفسهم وعلى المجتمع.

بدورها، أوضحت الخبير أول ابتسام عبد الرحمن العبدولي، مدير مركز مرصد المخدرات، أن خبراء السموم والكيمياء في شرطة دبي لديهم إمكانيات مُتقدمة لمنع انتشار هذه الأنواع من المخدرات المُصعنة، وكشف محاولات تلاعب واحتيال تجار المخدرات من خلال قيامهم باجراء تغييرات على تركيبات العناصر الكيميائية للمخدر حتى لا يجرمها القانون الاتحادي المُختص. headtopics.com

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