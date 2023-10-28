شرطة دبي تعقد لقاءً مفتوحاً مع سكان منطقة الرفاعة

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته الشرطة مع المواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة، ضمن مبادرة اللقاء المفتوح «صوتك مسموع» التي تهدف إلى تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع أفراد المجتمع، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات.

وشهد اللقاء اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز بردبي، والعميد جمعة خلفان المهيري، نائب مدير مركز شرطة الرفاعة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، والمواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز.

وأكد خليل المنصوري أن اللقاء يأتي ضمن مبادرة «صوتك مسموع» التي تهدف إلى سماع آراء ومقترحات المواطنين والمقيمين في الإمارة. من جانبه أكد العميد جمعة خلفان المهيري، أهمية تنظيم اللقاءات المباشرة والتواصل مع كافة أفراد المجتمع. headtopics.com

وقدم العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، نبذة عن مجلس مديري مراكز الشرطة، وقدم العميد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، شرحاً للحضور حول منظومة عمل منصة «E-crime».

كما شهد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ونائبه العميد صلاح جمعة بوعصيبة، ختام دورة أخصائي تغذية رياضية، لعدد 14 نزيلة في سجن النساء، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. headtopics.com

وأوضح العميد مروان جلفار أن الدورة تُعد إضافة نوعية لكل من يرغب في التخصص مُستقبلاً في مجال التغذية الرياضية بعد انقضاء فترة محكوميته، نظراً لما تتضمنه من معلومات قيّمة خاصة أنها معتمدة، وقُدمت على أيدي مُتخصصين وخبراء مُعتمدين من الاتحاد الدولي لسجلات مُحترفي التمارين الرياضية (ICREPs).

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