شرطة دبي و«الداخلية الفرنسية» تبحثان التعاون

زار جيرالد دارمانين وزير داخلية الجمهورية الفرنسية، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور نيكولا نييم تشيموف سفير فرنسا في الإمارات، وناتالي كينيدي قنصل عام فرنسا بدبي، وقيادات شرطية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على تقنيات شرطة دبي الحديثة في تعزيز الأمن والأمان. واصطحب اللواء خليل المنصوري، الضيف، إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأطلعه على نظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع.

كما اطلعه على نظام«التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، وعمل إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع،. وفي ختام الزيارة، أشاد جيرالد دارمانين بالإنجازات التي حققتها شرطة دبي وما وصلت إليه من تقدم في مختلف المجالات الخاصة بمكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها، وتطويع التقنيات في برامجها. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

شرطة دبي ووزارة الداخلية الفرنسية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشتركدبي في 27 أكتوبر / وام / بحثت القيادة العامة لشرطة دبي مع وفد من وزارة الداخلية الفرنسية تعزيز التعاون بينهما وناقشا المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيما استعرضا تقنيات شرطة دبي الحديثة في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع. اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي ووزارة الداخلية الفرنسية تبحثان سبل تعزيز التعاونزار جيرالد دارمانين، وزير داخلية الجمهورية الفرنسية، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري اقرأ أكثر ⮕

شراكة بين شرطة دبي و'نخيل' دعماً لرياضة التجديف في المنطقةدبي في 26 أكتوبر / وام / أعلنت شركة 'نخيل'، مطور المجتمعات والواجهات المائية الرائد عالمياً، اليوم؛ عن شراكتها مع شرطة دبي لرعاية فريقي شرطة دبي للتجديف والتجديف الأولمبي. اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تضبط شاباً قاد دراجته بسرعة 280 كم في الساعةألقت شرطة دبي القبض على شاب بعد أن ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات وفرنسا تناقشان مستقبل وسائل التنقل والحلول المستدامةاختتمت فعاليات «أيام السكك الحديدية والتنقل الإماراتية - الفرنسية»، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في كل من دبي وأبوظبي... اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في الأجواء الماطرةناشد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات، نظراً للأحوال الجوية الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة... اقرأ أكثر ⮕