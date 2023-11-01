شرطة أمريكية ترتكب جريمة وتخفي معالمها

وأبلغت ويد روبنسون عن اختفاء ابنها في 14 مارس/آذار الماضي، بعد تسعة أيام من آخر مرة شاهدته، ولم تعلم حتى 24 أغسطس/آب بوفاته بعد ما يقرب من خمسة أشهر على وفاته، وأن ديكستر ويد تعرض للضرب والقتل على يد الشرطة وهم خارج الخدمة، بينما كان يسير عبر طريق سريع محلي.
ووفقاً لمحامي الحقوق المدنية بن كرامب، الذي يمثل العائلة، حدد محقق من مكتب الطبيب الشرعي هوية ديكستر ويد باستخدام بصمات الأصابع بعد العثور على جثته في حقل، وأبلغت شرطة جاكسون باكتشاف جريمة. وقال عمدة المدينة تشوكوي لومومبا خلال خطابه عن حالة المدينة: «إن ويد لم يكن لديه بطاقة هوية خاصة بشخصه لتواصل مع عائلته، ولكن كان لديه زجاجة دواء موصوفة طبياً».
وقالت بيترستن ويد: «إنها تابعت بانتظام مع الشرطة لمعرفة أي أخبار تتعلق بما حدث لابنها، ولم تتلق أي إجابات من السلطات حتى أغسطس». وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة هيندز في بيان: «إنه يعمل مع إدارة شرطة جاكسون ومكتب الطبيب الشرعي ووكالات إنفاذ القانون لإعادة التحقيق في وفاة ويد، وعدم إخطار أقرب أقربائه لحظة مقتله».
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