شرطة أمريكية ترتكب جريمة وتخفي معالمها

وأبلغت ويد روبنسون عن اختفاء ابنها في 14 مارس/آذار الماضي، بعد تسعة أيام من آخر مرة شاهدته، ولم تعلم حتى 24 أغسطس/آب بوفاته بعد ما يقرب من خمسة أشهر على وفاته، وأن ديكستر ويد تعرض للضرب والقتل على يد الشرطة وهم خارج الخدمة، بينما كان يسير عبر طريق سريع محلي.

ووفقاً لمحامي الحقوق المدنية بن كرامب، الذي يمثل العائلة، حدد محقق من مكتب الطبيب الشرعي هوية ديكستر ويد باستخدام بصمات الأصابع بعد العثور على جثته في حقل، وأبلغت شرطة جاكسون باكتشاف جريمة. وقال عمدة المدينة تشوكوي لومومبا خلال خطابه عن حالة المدينة: «إن ويد لم يكن لديه بطاقة هوية خاصة بشخصه لتواصل مع عائلته، ولكن كان لديه زجاجة دواء موصوفة طبياً».

وقالت بيترستن ويد: «إنها تابعت بانتظام مع الشرطة لمعرفة أي أخبار تتعلق بما حدث لابنها، ولم تتلق أي إجابات من السلطات حتى أغسطس». وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة هيندز في بيان: «إنه يعمل مع إدارة شرطة جاكسون ومكتب الطبيب الشرعي ووكالات إنفاذ القانون لإعادة التحقيق في وفاة ويد، وعدم إخطار أقرب أقربائه لحظة مقتله».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: شرطة دبي تستقبل وفداً من «أمريكية الشارقة»استقبل المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إسرائيل ترتكب مجزرة في جباليا مع احتدام المعركة البريةارتكبت القوات الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، مجزرة مروعة جديدة راح ضحيتها مئات الضحايا بين قتيل وجريح في مخيم جباليا

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: خلاف على الضوضاء بين جيران يخلف قتيلين وبحر من الرصاصلم يتمالك على ما يبدو هذا 'الجار المجنون'، كما وصفته وسائل إعلام أميركية، نفسه من الغضب فأشهر سلاحه وارتكب جريمة قتل.فقد أظهر مقطع فيديو تقشعر له الأبدان،

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية في العراققال مصدر أمني وآخر حكومي لرويترز الثلاثاء، إن مسيرتين مسلحتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أمريكية، دون وقوع إصابات أو أضرار...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بقايا جثة في منزل مهجور بأيرلندا تكشف جريمة عمرها 22 عاماًعثرت السلطات الأيرلندية على بقايا جثة رجل قُتل داخل منزل مهجور قبل نحو 22 عاماً بمدينة كورك...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: شرطة عجمان الأولى في زمن الاستجابة محلياً وعالمياًاستطاعت شرطة عجمان أن تصل إلى المركز الأول عالمياً في سرعة زمن الاستجابة في العام الماضي 2022

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕