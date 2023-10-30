شراكة بين 'جمعية الإمارات للأورام' و'نوفارتس' للارتقاء برعاية مرضى سرطان الثدي

دبي في 30 أكتوبر / وام / أبرمت جمعية الإمارات للأورام شراكة تعاون جديدة مع شركة "نوفارتس" الطبية تهدف إلى إحداث تغيير جذري على صعيد رعاية مرضى سرطان الثدي بدولة الإمارات وتعزيز طرق علاج ورعاية مرضى سرطان الثدي في مختلف أنحاء الدولة . وتعنى الشراكة - التي تحمل شعار "متحدون لمحاربة سرطان الثدي..

فسرطان الثدي يفرض علينا مخاوف صحية لا يستهان بها ونحن عازمون على تحسين قدرتنا في التشخيص المبكر لهذا المرض وتحقيق نتائج علاج مرضية ترتقي بكامل تجربة المريض، ولا شك أننا سنتمكن من خلال توحيد صفوفنا مع نوفارتس من تزويد المرضى بكل ما يحتاجون إليه من معرفة وسنعزز من قدرات مقدمي الرعاية الصحية بما يساهم في إنشاء قاعدة راسخة من البيانات توجه دفة مساعينا المبذولة نحو كل ما هو أفضل. ونحن نؤمن بأن من شأن هذا التحالف أن يساهم في بناء مستقبل أكثر تفاؤلاً لجميع مرضى سرطان الثدي.

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عايدة عياش .. تهزم سرطان الثدي بالإرادةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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