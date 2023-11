شراكة جديدة في «مدينة إكسبو» لتمكين المواهب الشابة

وبموجب التعاون ستعمل مدينة إكسبو دبي و«دبي للثقافة» معاً لدعم اقتصاد الإمارة الإبداعي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وإثراء المشهد الفني والثقافي المحلي عبر سلسلة من البرامج والفعاليات والأنشطة والعروض التعليمية.

ووقّع اتفاقية الشراكة رئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني، والمدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، في جناح الرؤية بمدينة إكسبو دبي. وستجمع الشراكة بين خبرات مدينة إكسبو دبي و«دبي للثقافة» في استضافة الأنشطة الثقافية وتطوير ورش العمل وبرامج التوعية، حيث ستُشكل مدينة إكسبو وجهة مثالية للمعارض والفعاليات والمنشآت الفنية ومبادرات تنمية المواهب، وإشراك ودعم الفنانين والمبدعين والعائلات والشباب من المنطقة.

