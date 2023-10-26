شراكة بين «المحترفين» و«مياه وكهرباء الإمارات»

والكهرباء، في جميع أنحاء الدولة، بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة، وخفض انبعاثات استهلاك الكهرباء، من خلال الاعتماد على شهادات الطاقة النظيفة في مسابقات رابطة المحترفين.
ووقع مذكرة التفاهم في مقر شركة مياه وكهرباء الإمارات، عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وحمد عبد الله الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات، بحضور مصبح الكعبي المدير التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، وممثلين عن الجهات الثلاث.
وقال عبد الله ناصر الجنيبي: «تدرك رابطة المحترفين الدور الرئيسي الذي تلعبه هذه الشراكة في تعزيز الممارسات المستدامة، وتعزيز وعي الأندية والمشجعين، حول الحاجة الماسة إلى التصدي لظاهرة التغيُّر المناخي». headtopics.com
وقال حمد عبد الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات: «تعد الشراكة فرصة فريدة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، لتسريع عملية الانتقال بقطاع الطاقة في الإمارات، وخفض الانبعاثات من أنشطة كرة القدم الاحترافية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في الدولة، ومن خلال الالتزام المشترك بالكفاءة والاستدامة، فإننا نضع معياراً جديداً للتميز داخل الملاعب وخارجها».
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»:نرحب باعتبارنا راعياً لدوري المحترفين، بالشراكة الاستراتيجية بين «رابطة المحترفين» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، والتي تقوم بدور رئيسي في دعم جهود الإمارات، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. headtopics.com
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