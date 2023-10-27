شباب الأهلي والوصل على كأس نائب رئيس الدولة للطائرة الليلة

يلتقي، في السابعة من مساء اليوم، بصالة نادي النصر، فريقا شباب الأهلي والوصل، في المواجهة الفاصلة على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، وكان الفريقان تبادلا الفوز كلٌ على ملعبه بنتيجة واحدة 3 ـ 2.

يلتقي، في السابعة من مساء اليوم، بصالة نادي النصر، فريقا شباب الأهلي والوصل، في المواجهة الفاصلة على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، وكان الفريقان تبادلا الفوز كلٌ على ملعبه بنتيجة واحدة 3 ـ 2.

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دبا الحصن ثالث بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجريشارك فريق ألعاب القوى الإناث التابع لنادي دبا الحصن في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجري التي أقيمت في مدينة كلباء، وقد تألق الفريق بشكل لافت، ونجح في تحقيق المركز الثالث في فئة الأشبال. ويعكس هذا الإنجاز الرياضي تطور وازدهار ألعاب القوى في منطقة دبا الحصن، ويشجع على دعم المواهب الشابة وتطويرها في هذا القطاع الرياضي المهم. اقرأ أكثر ⮕

مدرب شباب الأهلي: لن أعطي غوران أي معلومة يستفيد منهاأشعل الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي المواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي والنصر الجمعة في دوري أدنوك، بتأكيده أن «الفرسان» اقرأ أكثر ⮕

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«الفرسان» يكسب«الملك» ويواصل صدارته لدوري السلةعزز فريق شباب الأهلي الأول لكرة السلة صدارته لدوري كرة السلة للرجال بالعلامة الكاملة 8 نقاط، بعد فوزه على الشارقة اقرأ أكثر ⮕