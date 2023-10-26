شباب الأهلي يهزم الشارقة ويعزز صدارته لدوري السلة

ودخل الشارقة بقيادة مدربه العائد عميد مدربي كرة السلة عبد الحميد إبراهيم، مباراة القمة بعد البداية القوية له بتسجيل فوزين متتالين كسر فيهما حاجز المئة نقطة على حساب الوصل 108-85 ثم الظفرة 106-65،بينما دخل شباب الأهلي بقيادة التونسي وليد زريدة المواجهة متصدراً برصيد 6 نقاط هي العلامة الكاملة من 3 جولات خاضها.

ودخل الشارقة بقيادة مدربه العائد عميد مدربي كرة السلة عبد الحميد إبراهيم، مباراة القمة بعد البداية القوية له بتسجيل فوزين متتالين كسر فيهما حاجز المئة نقطة على حساب الوصل 108-85 ثم الظفرة 106-65،بينما دخل شباب الأهلي بقيادة التونسي وليد زريدة المواجهة متصدراً برصيد 6 نقاط هي العلامة الكاملة من 3 جولات خاضها.

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«الملك» يستقبل «الفرسان» في دوري السلةيستضيف الشارقة نظيره شباب الأهلي حامل اللقب ومتصدر دوري كرة السلة، في قمة مرتقبة تجمعهما في السابعة اقرأ أكثر ⮕

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