سيف بن زايد يؤكد أهمية تعزيز جهود العالم نحو مجتمعات أكثر استقراراً

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، الذي انعقد في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بحضور الدول الأعضاء في التحالف من قارات العالم المختلفة.

ونقل سموه للحضورتحيات قيادة وحكومة وشعب الإمارات، مؤكداً أهمية الاجتماع الذي يعزز جهود دول العالم والمجتمع الدولي نحو مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً، من خلال تبادل فرص التعاون والخبرات، وأفضل الممارسات على صعيد العمل الشرطي. وأضاف سموه أن الاجتماع يستكمل مسيرة العمل الدولي المشترك للتحالف، ويعزز التعاون ويوحد الجهود نحو ضمان توفير الحماية والسلامة، والعمل معاً على مكافحة الجريمة بأشكالها كافة.

كما حضره افتراضياً عبر التواصل المرئي ، ماتيو بينتيدوسي وزير الداخلية الايطالي، ،فرناندو غراندي مالاسكا وزير الداخلية الاسباني. واستمع الحضور لآراء الخبراء حول «نموذج الاستجابة لمنع التطرف العنيف ومكافحته على الإنترنت»، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى مكافحة التطرف بجميع أشكاله الرقمية، إذ يقدم هذا النموذج مخططاً للدول لتبنّي نهج شامل متعدد أصحاب المصلحة، لمعالجة التهديدات الأمنية الصادرة عن المجال الرقمي، وجرى نقاش مفتوح بين الوزراء المشاركين، أكدوا خلاله أهمية تواصل الجهود العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات حول العالم. headtopics.com

وأشار المجتمعون إلى أهمية تبني المشاريع والمبادرات الحيوية، التي تعمل على تعزيز التكامل والترابط، وتسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل الأمني والشرطي، وذلك لضمان استدامة المسيرة الأمنية، وتحقيق النتائج والمؤشرات الإيجابية.

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