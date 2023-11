سيف بن زايد يهنئ عمار بن حميد بإنجاز شرطة عجمان

وقال سموه على منصة «إكس»، رداً على تغريدة عمار بن حميد: «أخي سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ما هذا الإنجاز إلا نتيجةً لتوجيهات القيادة ولمتابعتكم الحثيثة.. الله يحفظكم جميعًا، وهو نتيجة لإيجابية المجتمع الإماراتي من المواطنين والمقيمين، وهو يأتي ضمن نتائج ريادة دولة الإمارات في العديد من المجالات على خريطة التنافسية العالمية، الإنسانية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها.. حفظ الله الإمارات قيادةً وشعباً».

وكان سمو الشيخ عمار بن حميد قال في تغريدة على منصة «إكس»: «شرطة عجمان الأولى في زمن الاستجابة للحالات الطارئة محلياً وعالمياً، إنجاز يؤكد الكفاءة العالية التي تؤدي بها عملها.. سعداء بما تحققه شرطة عجمان، وفخورون بجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد التي تُرسّخ منظومة عمل شرطية رائدة ومتطورة تعزز مكانة دولتنا في مؤشرات التنافسية العالمية».

