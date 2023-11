سويسرا تسعى لتقديم 99 مليون دولار إضافية كمساعدات للشرق الأوسط

وستذهب المخصصات بشكل أساسي لاتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر الدولي، ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، ووكالات دولية ومنظمات غير حكومية تقدم المساعدات للمتأثرين من الصراع المسلح في المنطقة. وقال المجلس الاتحادي السويسري في بيان «التبعات الإنسانية للصراع المسلح في الشرق الأوسط بالغة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة المتأثرة».

