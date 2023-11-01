سويسرا تسعى لتقديم 99 مليون دولار إضافية كمساعدات للشرق الأوسط

وستذهب المخصصات بشكل أساسي لاتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر الدولي، ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، ووكالات دولية ومنظمات غير حكومية تقدم المساعدات للمتأثرين من الصراع المسلح في المنطقة. وقال المجلس الاتحادي السويسري في بيان «التبعات الإنسانية للصراع المسلح في الشرق الأوسط بالغة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة المتأثرة».
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WAMNEWS: 223.89 مليون دولار قيمة الصادرات غير النفطية في أذربيجان خلال سبتمبرباكو في الأول من نوفمبر / وام / بلغت قيمة صادرات المنتجات غير النفطية في جمهورية أذربيجان خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، 223.89 مليون دولار. وذكرت وكالة أنباء أذربيجان الوطنية ،أنه وفقا لعدد أكتوبر من 'مراجعة الصادرات'، خلال هذه الفترة ، بلغت قيمة صادرات المنتجات الغذائية 44.9 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت صادرات المنتجات غير الغذائية 178.
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