سوناك وماكرون يشددان على ضرورة إدخال دعم إنساني عاجل إلى غزة

شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي الأحد "على أهمية إيصال دعم إنساني عاجل إلى غزة"، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.وجاء في بيان بشأن المكالمة أن "الزعيمين شددا على أهمية إيصال دعم إنساني عاجل إلى غزة". كما "اتفقا على العمل معا في الجهود المبذولة لتوصيل الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها، ولإخراج الرعايا الأجانب" من غزة، حسب البيان.

وناقشا المحادثات التي أجراها كل منهما مع قادة المنطقة "للتأكيد على أهمية العمل لضمان الاستقرار الإقليمي". وأعرب الزعيمان عن قلقهما بشأن "خطر تصعيد في المنطقة الأوسع، وخصوصا في الضفة الغربية"، واتفقا على ضرورة "عدم إغفال مستقبل المنطقة على الأمد الطويل، ولا سيما الحاجة إلى حل الدولتين"، بحسب داونينغ ستريت.

وأكد سوناك وماكرون أن "حماس لا تمثل الفلسطينيين العاديين وأن همجيتها يجب ألا تقوض التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

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