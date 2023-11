سوق أبوظبي العالمي يدعو الشركات القائمة في جزيرة الريم إلى تقديم طلبات الترخيص

عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 41 لسنة 2023 والذي نص على توسيع نطاق سوق أبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم إضافة إلى جزيرة الماريه، أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، انطلاق عملياته رسمياً في جزيرة الريمويتوافق هذا التوسع مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويؤكد الدور المحوري الذي يؤديه القطاع المالي للإمارة في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي، فيما يدعم أيضاً استراتيجية نمو سوق أبوظبي العالمي 2023-2027 والتي تهدف إلى تنمية القطاع المالي في أبوظبي وتعزيز مكانته مركزاً مالياً عالمياً، إذ يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدةويأتي هذا القرار في أعقاب الطلب المتزايد من مجموعة واسعة من الشركات العالمية التي اختارت أبوظبي وجهة مفضلة لتوسيع أعمالها العالمية، فتوسعت المساحة الجغرافية الإجمالية لسوق أبوظبي العالمي مع ضم جزيرة الريم، إلى ما يقرب من 14,3 مليون متر مربع، لتصبح بذلك مساحة السوق الجغرافي أكبر بعشر مرات بالمقارنة بمساحته السابقة وليصبح واحدة من كبرى المناطق المالية في العالم إذ سيوفر هذا التوسع آفاقاً جديدة من الفرص أمام الشركات العالمية المهتمة بتأسيس أعمالها في السوقوأعلن سوق أبوظبي العالمي إجراء تعديلات على عدد من أنظمته، لتوفير ترتيبات انتقالية تدعم الشركات العاملة في جزيرة الريم إذ ستحصل هذه الشركات على إعفاء من متطلبات التسجيل والترخيص في سوق أبوظبي العالمي، كما سيتم إعفاؤها من متطلبات الالتزام ببعض من أنظمة السوق، وذلك حتى نهاية يوم 31 ديسمبر من سنة 2024، وتأتي هذه المهلة لإتاحة الوقت لها للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل بعد يوم 31 ديسمبر من سنة 2024وفي هذه الفترة الانتقالية، قد تختار الشركات القائمة في جزيرة الريم تجديد ترخيصها الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح من سوق أبوظبي العالمي، ولن تكون التراخيص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي صالحة للعمل بموجبها في سوق أبوظبي العالمي بعد يوم 31 ديسمبر من سنة 2024ويتطلع سوق أبوظبي العالمي للترحيب بالشركات القائمة في جزيرة الريم ضمن مجتمع الأعمال الخاص به، ويؤكد التزامه ضمان سهولة وسلاسة الفترة الانتقاليةوالتقدم للحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي شرط إلزامي للشركات الجديدة الراغبة في العمل في جزيرة الريمومن 1 نوفمبر من سنة 2023، يجب على الشركات الجديدة التي ترغب في اتخاذ مقرٍ لها في جزيرة الريم، التقدم بطلب الحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي بدلاً من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. ومع صدور هذه التراخيص، ستكون الشركات خاضعة لقوانين ولوائح سوق أبوظبي العالمي ومتطلباته الإدارية، والتي تختلف عن تلك الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ولذلك، يجب على الشركات كافة التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي مراعاة القوانين واللوائح ذات الصلة، والمتوافرة في موقع السوق الإلكتروني، وطلب الحصول على المشورة القانونية، في حال اقتضت الحاجةويؤكد سوق أبوظبي العالمي أن الشركات العاملة فيه تحظى بالعديد من المزايا، وخصوصاً كون السوق يعد الولاية القضائية الوحيدة في المنطقة التي تطبق بشكل مباشر قانون العموم الإنجليزي، فيما يعد السوق أيضاً من كبرى وأسرع المناطق المالية نمواً في المنطقة، وذلك من ناحية الأرقام والنتائج ومن ناحية المساحة الجغرافية أيضاً. ولا بد من الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي يتيح الوصول إلى أسواق رأس المال والمواهب المتخصصة، بينما يقدم أيضاً مزايا ضريبية عدة وأطر عمل متطورة ويتيح أسلوب حياة مناسباً، وذلك إلى جانب موقعه الاستراتيجيهذا وستستفيد الشركات الجديدة التي ستتخذ من جزيرة الريم مقراً لها، من وجودها ضمن مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، والذي يضم 1,590 شركة و12,080 شخصاً من أفضل الكوادر العاملة المتخصصة، وستتمكن الشركات من إرساء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون والاستفادة من الفرص والإمكانات المتنوعة في مجالات الابتكار والأعمال، وبدورها، ستُمكّن منظومة الأعمال المتكاملة لدى السوق الشركات من مواصلة مسيرة نجاحاتها بفضل الموارد والخبرات المتنوعة التي توفرهافي حال احتاجت أي من الشركات ذات الصلة للحصول على أي تصاريح أو تراخيص أخرى ومن ذلك التراخيص من الهيئات الاتحادية أو المحلية في أبوظبي، إلى جانب تراخيص دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها، فعلى هذه الشركات التواصل مع الهيئات المختصةتجدر الإشارة إلى أن التراخيص التجارية لا تحل محل أي من التراخيص الأخرى، ولا تزال المتطلبات سارية

