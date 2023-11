سوق أبوظبي العالمي يعلن انطلاق عملياته رسمياً على جزيرة الريم

ويتطلع سوق أبوظبي العالمي للترحيب بالشركات القائمة على جزيرة الريم ضمن مجتمع الأعمال الخاص به، ويؤكد التزامه بضمان سهولة وسلاسة الفترة الانتقالية.ويعتبر التقدم للحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي شرط إلزامي للشركات الجديدة الراغبة في العمل على جزيرة الريم اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023، يتوجب على الشركات الجديدة التي ترغب في اتخاذ مقرٍ لها على جزيرة الريم، التقدم بطلب الحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي بدلا من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: إخضاع شركات جزيرة الريم لسلطة ترخيص سوق أبوظبي العالميأعلن سوق أبوظبي العالمي، انطلاق عملياته رسميا على جزيرة الريم، عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023 الذي نص على توسيع نطاق السوق ليشمل جزيرة الريم إضافة إلى جزيرة الماريه.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سوق أبوظبي العالمي يعدّل أنظمة المستفيد الحقيقي وضوابطهأصدر سوق أبوظبي العالمي، نسخة محدثة من أنظمته الخاصّة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2022..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: سوق أبوظبي العالمي ينشر تعديلات على أنظمته المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة بهموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مؤتمر عالمي يعيد تصور الموانئ في أبوظبيانطلقت فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ - أبوظبي 2023، الذي تستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي يبدأ عملياته على ثلاث مراحلاستقبل المبنى الجديد المصمم وفق أعلى المعايير في مطار أبوظبي الدولي أول مسافريه القادمين إلى أبوظبي..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: تنبيه من سوق أبوظبي العالمي للشركات بخصوص التعبير عن حالتهاموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕