سوق دبي المالي يشهد صفقة كبيرة على «الخليج للملاحة» بـ15 مليون درهم

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعًا.

سوق دبي المالي يعقد شراكة مع 'تواصل' لتوفير البيانات للمستخدميندبي في 31 أكتوبر / وام / وقع سوق دبي المالي شراكة استراتيجية مع 'تواصل سوبر آب' بهدف تقديم بيانات شاملة ومباشرة من سوق دبي المالي للمستخدمين، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

109 % قفزة أرباح «سوق دبي المالي» إلى 186.2 مليون درهم في 9 أشهر

42 ألف حساب تداول جديد في سوق دبي خلال 10 شهورأضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 41952 حساب تداول جديداً للمستثمرين...

أرباح «دبي المالي» تتضاعف إلى 186.2 مليون درهم في 9 أشهرأعلن سوق دبي المالي، في وقت متأخر من اليوم الإثنين، عن نتائجه المالية الموحّدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 2023

6 صفقات كبيرة على أسهم 'الواحة كابيتال' بقيمة 35.2 مليون درهمأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة 'الواحة كابيتال'.ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقات على 19.5 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون درهم بسعر 1.8 درهم للسهم.

150 ملياراً مبيعات الشقق خلال 10 شهور في دبيسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي نحو 432 مليار درهم منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول

