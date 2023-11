سوداني في السينما المصرية

غير أن حديثنا هنا هو عن ممثل سوداني آخر هو «خالد العجباني»، الذي جاء إلى القاهرة في مطلع خمسينات القرن الماضي لدراسة التمثيل على حسابه الخاص بالمعهد العالي للتمثيل فتخرج فيه سنة 1952. لكنه بعد تخرجه فضّل أن يبقى في مصر كي يجرب حظه في السينما المصرية.

بدايته كانت من خلال فيلم «أرض الأبطال» (1953) الذي أدى فيه دور المجند فانوس مجلي عبدالنور. بعد ذلك شارك في فيلم «ودعت حبك» (1956) أمام فريد الأطرش وشادية، مؤدياً دور عسكري مريض يهوى الرسم ضمن مجموعة من العسكريين المصابين والمرضى إلى جانب سيد بدير وعبدالسلام النابلسي وعدلي كاسب وأحمد رمزي والصول البحري وحيد (فريد الأطرش).

وفي عام 1959 شارك في فيلم «الله أكبر»، وأردفه بتأدية دور ضابط بوليس مرافق لوكيل النيابة في فيلم «فضيحة في الزمالك» لنيازي مصطفى من بطولة محسن سرحان ومريم فخرالدين وعمر الشريف وبرلنتي عبدالحميد ومحمود المليجي.

ثم فيلم «دماء على النيل» (دور مدير السجن في الصعيد الذي يسعى مع آخرين التوسط لإنهاء حالة الثأر المتوارثة بين أولاد سعفان وأولاد أبو الخير). ثم شارك في فيلم «أميرة العرب» (1963) من بطولة وردة الجزائرية ورشدي أباظة (دور أعرابي أبله في بلاط الأمير هشام).

