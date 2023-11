سهم «تويوتا» يقفز 4.7% ويقود ارتفاع المؤشر نيكاي لأعلى مستوى في 3 أسابيع

ومنح سهم «تويوتا موتور» ذو الوزن الثقيل زخماً إضافياً، وقفز 4.71 في المئة بعد الإعلان عن أرباح قوية وإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين (660.81 مليون دولار)، خلال الجلسة المسائية. وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 2.41 في المئة على أعلى مستوى، خلال اليوم عند 31601.65 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين، مسجلاً أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ العاشر من أكتوبر.وقال شيجيتوشي كامادا مدير عام قسم الأبحاث في «تاشيبانا سيكيوريتيز»: «المستثمرون الذين استعدوا لتحول متشدد في السياسة النقدية لبنك اليابان شعروا بالارتياح، وأعادوا شراء الأسهم لتغطية مراكزهم المكشوفة».

وزاد بنك اليابان، الثلاثاء، التيسير النقدي فيما يتعلق بأسعار الفائدة طويلة الأجل، من خلال تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات مرة أخرى، لكنه أبقى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير. وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للصناعة في بورصة طوكيو، التي يبلغ عددها 33 باستثناء واحد، وقفز مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار 4.68، ليتصدر المكاسب.

وكان مؤشر قطاع النقل الجوي هو الخاسر الوحيد، إذ تراجع 1.19 في المئة، وهبط سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.75 في المئة، بعد الإعلان عن أرباح مخيبة للآمال. وكان أسوأ أداء على المؤشر نيكاي، من حيث النسبة المئوية والنقاط من نصيب سهم أدفانتست، الذي هوى 5.9 في المئة، بعد أن خفضت شركة صناعة معدات اختبار الرقائق توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله، ومن بين 225 سهماً على المؤشر ارتفعت 204 أسهم، وتراجع 20 سهماً مع استقرار سهم واحد.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: سهم «تويوتا» يقفز بمؤشر «نيكاي» 2.4%سجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر مكاسب في ثلاثة أسابيع، الأربعاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مؤشر نيكاي يغلق مرتفعاً بعد تعديل منحنى العائدارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء بعد أن عزز بنك اليابان المرونة في التحكم في منحنى العائد مع الإبقاء على سياسة التحفيز...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أرباح «تويوتا» الفصلية تحلّق 155%.. شكراً لضعف الينأعلنت شركة تويوتا موتور، الأربعاء أنها سجلت زيادة في الأرباح في الربع الثاني تفوق الضعف بدفعة من تراجع الين وقوة المبيعات ورفعت توقعاتها للعام بأكمله بنسبة 50 بالمئة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الاحترار زاد الكوارث الطبيعية إلى ١٣٤%قال د. هاني الدكتور سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، إن ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم، زاد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: تنفيذ صفقة كبيرة على 'الخليج للملاحة' بقيمة 15 مليون درهمدبي في الأول من نوفمبر / وام / شهد سوق دبي المالي، اليوم، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم 'الخليج للملاحة'. وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 2.1 مليون سهم بقيمة 15.01 مليون درهم بسعر تنفيذ 7.15 درهم للسهم الواحد. وأغلق سهم 'الخليج للملاحة' اليوم عند مستوي 7.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 1.59 مليار دولار مبيعات «تومسون رويترز» في 3 أشهرأعلنت تومسون رويترز، الأربعاء ارتفاع الإيرادات وأرباح التشغيل في الربع الثالث من هذا العام مدعومة بالمكاسب في أكبر ثلاثة أقسام بها...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕