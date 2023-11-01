سهم «تويوتا» يقفز بمؤشر «نيكاي» 2.4%

ومنح سهم تويوتا موتور ذو الوزن الثقيل زخما إضافيا وقفز 4.71 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح قوية وإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين (660.81 مليون دولار) خلال الجلسة المسائية. وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 2.41 بالمئة على أعلى مستوى خلال اليوم عند 31601.65 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين مسجلا أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.وقال شيجيتوشي كامادا مدير عام قسم الأبحاث في تاشيبانا سيكيوريتيز «المستثمرون الذين استعدوا لتحول متشدد في السياسة النقدية لبنك اليابان شعروا بالارتياح وأعادوا شراء الأسهم لتغطية مراكزهم المكشوفة».

وزاد بنك اليابان، الثلاثاء التيسير النقدي فيما يتعلق بأسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات مرة أخرى، لكنه أبقى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير. وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للصناعة في بورصة طوكيو التي يبلغ عددها 33 باستثناء واحد، وقفز مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار 4.68 ليتصدر المكاسب.

وكان مؤشر قطاع النقل الجوي هو الخاسر الوحيد إذ تراجع 1.19 بالمئة. وهبط سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.75 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح مخيبة للآمال. وكان أسوأ أداء على المؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية والنقاط من نصيب سهم أدفانتست الذي هوى 5.9 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة معدات اختبار الرقائق توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله.أخبار من الإمارات

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