سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد أهمية يوم العَلم في تعزيز وحدة الإمارات

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الاحتفاء بيوم العَلم ضمن التقليد السنوي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هو تأكيد على ارتباط شعب الإمارات بوطنه وولائه لقيادته وتفانيه في إعلاء رايته خفاقة رمزاً لعزة دولة الإمارات ومكانتها المرموقة بين الأمم والشعوب

. ورفع سموه أسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكَّام الإمارات، بهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أنها تمثل علامة بارزة في تاريخ دولتنا احتفاءً برمز وحدتنا وسيادتنا وعزتنا. وأضاف سموه بمناسبة «يوم العَلم»: «في هذا اليوم نوجّه تحية إعزاز وتقدير لكل من قدم جهداً أو عطاءً في سبيل الوطن ورفعة رايته.. ونثمّن كل جهد بُذل لينعم جميع من يعيشون على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين بالأمن والاستقرار ومقومات الرخاء والتقدم بتوجيهات ورؤى قيادتنا، وترسيخاً لدعائم مسيرة الاتحاد، بما يمنح الأجيال الجديدة شعوراً بالفخر والانتماء لتراب هذا الوطن، واعتزازاً بما حققه الآباء المؤسسون من إنجاز يؤتي اليوم ثماره على كل المستويات». وقال سموه: «سيظل هذا العَلم مرفوعاً تحرسه عيون لا تنام وأفئدة عامرة بحب الوطن وهمم وعزائم لا تلين، ليترسّخ ارتباط اسم الإمارات بكل ما فيه الخير للإنسان، وتحفيز التعاون بين الشعوب من أجل مستقبل أفضل للإنسانية، وليبقى علم الإمارات رمزاً لمكانة دولتنا وعنواناً لرفعتها»

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