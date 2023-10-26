سلوك غير مقبول

رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، سواء في الحدائق العامة أم الشوارع والأرصفة، سلوك غير حضاري، وغير مقبول، يشوه المظهر الجمالي العام للمكان، ويتسبب في ضرر على الصحة العامة والبيئة، لذا يرجى من الجهات المعنية تكثيف الرقابة على مثل هذه السلوكيات السلبية، والتوعية بأهمية احترام الأنظمة والإجراءات المتبعة في حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة.

رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، سواء في الحدائق العامة أم الشوارع والأرصفة، سلوك غير حضاري، وغير مقبول، يشوه المظهر الجمالي العام للمكان، ويتسبب في ضرر على الصحة العامة والبيئة، لذا يرجى من الجهات المعنية تكثيف الرقابة على مثل هذه السلوكيات السلبية، والتوعية بأهمية احترام الأنظمة والإجراءات المتبعة في حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة.

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