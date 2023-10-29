سلطان يستقبل وفداً من طلبة جامعة ياجيلونسكي البولندية دارسي اللغة العربية

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفد من طلبة جامعة ياجيلونسكي بكراكوف البولندية دارسي اللغة العربية.محمد بن راشد يغرد بالتركي: نهنئ الشعب التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفد من طلبة جامعة ياجيلونسكي بكراكوف البولندية دارسي اللغة العربية.محمد بن راشد يغرد بالتركي: نهنئ الشعب التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

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وزير العدل: الشباب ثروة وطنية ومستقبل واعد للدولةنظم مجلس شباب وزارة العدل مناظرة قانونية مع وفد من طلبة كلية القانون في جامعة الإمارات بعنوان «القاضي الافتراضي هل سيكون بديلاً للقاضي الطبيعي»... اقرأ أكثر ⮕

مجلس شباب وزارة العدل ينظم مناظرة مع طلبة كلية القانون في جامعة الإماراتأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / نظم مجلس شباب وزارة العدل مناظرة قانونية مع وفد من طلبة كلية القانون في جامعة الإمارات بعنوان ' القاضي الافتراضي هل سيكون بديلاً للقاضي الطبيعي ' وذلك بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل. اقرأ أكثر ⮕

مؤتمر سرطان البروستاتا يوعي بأهمية الكشف المبكربرعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي... اقرأ أكثر ⮕

الهلال يستضيف أهلي جدة في قمة منتظرةيستقبل الهلال ضيفه أهلي جدة مساء الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في قمة الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين التي انطلقت الخميس وتختتم السبت. اقرأ أكثر ⮕

سلطان: العيش الكريم هدف مشروعات الشارقةأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش الكريم، والعزة هي الهدف الرئيسي من مشروعات الإمارة اقرأ أكثر ⮕

الاكتئاب يهدد بوفاة مرضى السكري | صحيفة الخليجفي دراسة نشرت حديثاً، وجد فريق من الباحثين بقيادة جامعة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، أن الاكتئاب يهدد بالوفاة المبكرة بين البالغين الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري اقرأ أكثر ⮕