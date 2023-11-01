سلطان القاسمي: أعمل حالياً على إنجاز مشروع قاموس جديد اسمه «لغة العالم» يفيد الأمم جميعاً ويصوب مسائل كثيرة

ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة وتنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المنظمات والمؤسسات الثقافية، وجمع من الأدباء والكتاب والمثقفين.
وتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن أبرز ما جاء في المعجم التاريخي للغة العربية، قائلاً: «أُطلق عليه اسم «المعجم التاريخي للغة العربية»، وهو متعة للقارئ ويعرض تاريخ هذه اللغة منذ بداياتها، حيث تمر بك الأحداث والوصف في كل شيء، في الشعر، والأدب وغيرها. وهذا المعجم لا يكشف فقط عن الكلمة ومعناها وإنما يقدم وصفاً شاملاً».
الناس قرشت، وهؤلاء قرشوا، أي تجمعوا، وأطلق عليهم (قريش) إذاً نحن أسمنا قريش من أصل التسمية، ولكن قريش لديها بئر زمزم، وهي بئر نعرف أنها نَبَعَت في وقت سيدنا إسماعيل عليه السلام، فيقال بئر إسماعيل . وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة المسميات التي يطلقها الباحثون على اللغات المختلفة، قائلاً: كثير من الباحثين الأجانب يقولون (اللغات الساميّة) منها الحبشية والبابلية والعِبرية.. الخ، لماذا قالوا (ساميّة)؟ ومن أين استنبطوا هذه الكلمة؟
أما ذو اللون الداكن فقد بقى في الأرض نفسها وهكذا صارت أفريقيا، أما البقية الأخرى فعبروا ما يسمى البحر الأحمر وأتوا إلى هذه الجهة (الجزيرة العربية)، ونتساءل: «هل كل هؤلاء نقلوا اللغة معهم؟ وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أنه يعمل في الوقت الحالي على مشروع جديد يستفيد منه العالم أجمع، قائلاً «أنا الآن أقوم على قاموس جديد اسمه (لغة العالم) وهي كلها مصدرها واحد، ونعطي اسماً لهذه اللغة التي وضعناها في 110 مجلدات ونقول من أين أتت هذه التسمية لها؟
وتابع سموه: «الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قوم (عاد) ثم قال (عاد الأولى) إذاً هناك (عاد الثانية)، الذين خرجوا من الأحقاف هم قوم (عاد) ووصلوا إلى هناك وعمروا مدينتهم وسموها على الأرض التي سكنوها (إرم) ومعناها الأرض التي وضعوا عليها الأعمدة.
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