سلطان القاسمي: أعمل حالياً على إنجاز مشروع قاموس جديد اسمه «لغة العالم» يفيد الأمم جميعاً ويصوب مسائل كثيرة

ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة وتنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المنظمات والمؤسسات الثقافية، وجمع من الأدباء والكتاب والمثقفين.

وتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن أبرز ما جاء في المعجم التاريخي للغة العربية، قائلاً: «أُطلق عليه اسم «المعجم التاريخي للغة العربية»، وهو متعة للقارئ ويعرض تاريخ هذه اللغة منذ بداياتها، حيث تمر بك الأحداث والوصف في كل شيء، في الشعر، والأدب وغيرها. وهذا المعجم لا يكشف فقط عن الكلمة ومعناها وإنما يقدم وصفاً شاملاً».

الناس قرشت، وهؤلاء قرشوا، أي تجمعوا، وأطلق عليهم (قريش) إذاً نحن أسمنا قريش من أصل التسمية، ولكن قريش لديها بئر زمزم، وهي بئر نعرف أنها نَبَعَت في وقت سيدنا إسماعيل عليه السلام، فيقال بئر إسماعيل . وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة المسميات التي يطلقها الباحثون على اللغات المختلفة، قائلاً: كثير من الباحثين الأجانب يقولون (اللغات الساميّة) منها الحبشية والبابلية والعِبرية.. الخ، لماذا قالوا (ساميّة)؟ ومن أين استنبطوا هذه الكلمة؟

أما ذو اللون الداكن فقد بقى في الأرض نفسها وهكذا صارت أفريقيا، أما البقية الأخرى فعبروا ما يسمى البحر الأحمر وأتوا إلى هذه الجهة (الجزيرة العربية)، ونتساءل: «هل كل هؤلاء نقلوا اللغة معهم؟ وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أنه يعمل في الوقت الحالي على مشروع جديد يستفيد منه العالم أجمع، قائلاً «أنا الآن أقوم على قاموس جديد اسمه (لغة العالم) وهي كلها مصدرها واحد، ونعطي اسماً لهذه اللغة التي وضعناها في 110 مجلدات ونقول من أين أتت هذه التسمية لها؟

وتابع سموه: «الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قوم (عاد) ثم قال (عاد الأولى) إذاً هناك (عاد الثانية)، الذين خرجوا من الأحقاف هم قوم (عاد) ووصلوا إلى هناك وعمروا مدينتهم وسموها على الأرض التي سكنوها (إرم) ومعناها الأرض التي وضعوا عليها الأعمدة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: منشورات القاسمي تثري المكتبة بمؤلفات سلطاندأبت «منشورات القاسمي» على إتحاف جمهور القرّاء بكل ما هو جديد من مؤلفات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سلطان: العربية اللغة الأصل لكل لغات العالم لأنها لغة سيدنا آدمافتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سلطان: العربية لغة سيدنا آدم وأصل اللغاتافتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: أبطال العالم في الجوجيتسو يشيدون بحصول طارق بن فيصل القاسمي على الحزام الأسودأبطال العالم في الجوجيتسو يشيدون بحصول طارق بن فيصل القاسمي على الحزام الأسود - الدرجة الثالثة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: سلطان القاسمي: «العربية» أصل لغات العالمتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الشيوخ والمسؤولون يعزّون بوفاة محمد سالم الشعاليقدم الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الضواحي والقرى بالشارقة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕