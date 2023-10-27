سلطان القاسمي: مشروعات الشارقة تعزز دخل وقيم وترابط الأسر المواطنة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش الكريم والعزة هما الهدف الرئيس من مشروعات الإمارة التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة، وتعزز من قيمهم وترابطهم والحفاظ على ثوابتهم لمواجهة جميع التحديات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي قد تولّد مشكلات إضافية تهدد استقرار المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها، صباح أمس، في افتتاح استراحة شيص الواقعة بعد نفق الروغ على طريق خورفكان - الشارقة، وتوزيع سندات ملكية محلاتها التجارية للمواطنين من أهالي منطقتي شيص والنحوة. وبارك سموه للمواطنين ملاك المحلات التجارية الجديدة في استراحة شيص، لافتاً إلى أن المشروع سيستمر في الجهة المقابلة للاستراحة، وقال سموه: «نقول للأهالي الذين لم يحالفهم الحظ ولم يحصلوا على نصيب من هذا المشروع الذي سيوزع الآن، نحن نعمل في الجهة الثانية على مشروع مشابه لهذه المحلات التجارية، وستكون من نصيبكم بإذن الله، وجميعكم أسرة واحدة».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

سلطان: العيش الكريم هدف مشروعات الشارقةأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش الكريم، والعزة هي الهدف الرئيسي من مشروعات الإمارة اقرأ أكثر ⮕

سلطان: العيش الكريم والعزة الهدف الرئيس لمشروعات الشارقةأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص ويوزع سندات ملكية محلاتها التجارية على المواطنينالشارقة في 27 أكتوبر / وام / أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش الكريم والعزة هي الهدف الرئيس من مشروعات الإمارة التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة، وتعزز من قيمهم وترابطهم والحفاظ على ثوابتهم لمواجهة، جميع التحديات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والتي قد تولد مشاكل إضافية تهدد استقرار... اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص | صحيفة الخليجافتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجمعة، استراحة شيص.... اقرأ أكثر ⮕

سلطان يلتقي التشكيل الجديد لمجلـس أمنـاء «أمريكيـة الشـارقـة»التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الخميس، التشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية اقرأ أكثر ⮕

مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ينطلق الجمعةبرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن اقرأ أكثر ⮕