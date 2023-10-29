سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على آليات تعبئة الحزم الإغاثية

شارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، أمس، في الحملة الإماراتية لإغاثة المتضررين من الحرب في غزة «تراحم من أجل غزة» والتي أقيمت في قاعة البيت متوحد بالشارقة، وبتنظيم من جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة القلب الكبير ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وإشراف من وزارة الخارجية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

واطلع سموه على الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على الحملة والمتطوعون للإسهام في توفير حزم الإغاثة العاجلة للمتضررين من أطفال وأسرٍ فلسطينية، تجسيداً لروح وقيم الخير ومشاعر الأخوة تجاه الأشقاء العرب، والتضامن الكبير مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تعرف سمو نائب حاكم الشارقة إلى الآليات والإجراءات المتبعة في تعبئة الحزم الإغاثية التي تضم مجموعة متنوعة من الطرود الغذائية والصحية وطروداً خاصة بالنساء والأطفال، مطلعاً على طرائق حفظها وتغليفها وتخزينها لضمان وصول الشحنات للمتضررين من الحرب على غزة بأفضل الحالات، ومشاركاً المتطوعين في القاعة في تعبئة السلة الغذائية وتغليفها، وموجهاً شكره الجزيل لكل من حضر لمد يد العون للأخوة في قطاع غزة. headtopics.com

وكانت قد انطلقت حملة «تراحم من أجل غزة» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتأتي هذه الحملة ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة في تقديم الإغاثات العاجلة للمتضررين، وذلك من منطلق إنساني ودافع أخوي انتهجته دولة الإمارات منذ تأسيسها، لتقديم العون والغوث للمتضررين من الحرب في دولة فلسطين الشقيقة.

رافق سمو نائب حاكم الشارقة في الحملة كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعفاف المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، وريم عبدالرحيم بن كرم المديرة العامة لمجلس إرثي للحرف المعاصرة، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، وعدد من المسؤولين في الجهات الخيرية والمتطوعين. headtopics.com

وتواصل جمعية الشارقة الخيرية، فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة»، في قاعة البيت متوحد في الشارقة، لجمع وترتيب حزم الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وسط إقبال كثيف من المتبرعين والمتبرعات من أفراد المجتمع كافة من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وبلغ عدد المتطوعين 1000 متطوع، ما يدل على الاستجابة الكبيرة من المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين في أرض الخير بمختلف جنسياتهم لدعم الحملة بمختلف التبرعات العينية والمادية.

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