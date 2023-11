سلطان بن طحنون: علمِ دولتِنا الحبيبةِ رمزُ عزّتنا وفخرنا

وأكد معاليه أهمية هذه المناسبة الوطنية العزيزة قائلاً: "إن احتفالنا بهذا اليوم المجيد هو تعبيرٌ عن حُبنا لوطننا وتأكيدٌ على ولائنا لقيادتِنا الرشيدةِ". وأضاف: "نحن في مكتب فخر الوطن نحتفل بهذهِ المناسبةِ العزيزةِ على قلوبِ الجميعِ في وطننا الحبيب، ونرفعَ أسمى آياتِ التهاني والتبريكاتِ إلى قيادتِنا الرشيدةِ، داعين المولى عزّ وجلّ أن يُبقيها ذخراً للإماراتِ وشعبها".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: سلطان: العربية اللغة الأصل لكل لغات العالم لأنها لغة سيدنا آدمافتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سلطان: العربية لغة سيدنا آدم وأصل اللغاتافتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: نادي العين للشطرنج يعتمد مشروع «جلوبال موف»اعتمد مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: استعداداً لانطلاقه.. رئاسة «COP28» تركز على تسريع تقدم العمل المناخيأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: محمد بن سلطان بن خليفة وأحمد بن حمدان يطلقان إشارة البدء لـ'آسيوية' الأوبتمستأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أطلق الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أمس إشارة البدء لسباقات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ، وذلك خلال الحفل...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سلطان القاسمي يفتتح معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ' 42'الشارقة في الأول من نوفمبر / وام / افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت شعار 'نتحدث...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕