سلطان يعتمد 76 مليون درهم لمعالجة ديون 126 من مواطني الشارقة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، مبلغ 75 مليوناً و824 ألف درهم لسداد مديونية 126 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية وفئة المتوفين المعسرين.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، مبلغ 75 مليوناً و824 ألف درهم لسداد مديونية 126 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية وفئة المتوفين المعسرين.

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