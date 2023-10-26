سلطان يلتقي التشكيل الجديد لمجلـس أمنـاء «أمريكيـة الشـارقـة»

وتناول سموه في مستهل اللقاء مسيرة الجامعة الأمريكية في الشارقة التي أسسها سموه منذ أكثر من 25 عاماً، الحافلة بالإنجازات الأكاديمية والعلمية، مشيراً سموه إلى أن للجامعة الأمريكية مكانة كبيرة لديه، حيث أشرف سموه منذ تأسيسها على جميع التفاصيل الخاصة بمخططات الكليات والتصاميم المعمارية للمباني والبستنة والبنية التحتية لتهيئة البيئة المناسبة للطلبة التي تساعدهم في إتمام دراستهم الجامعية.
وأشاد سموه بمسيرة الأعضاء الجدد والخبرات التي يمتلكونها وحسن السيرة الذاتية، إضافة إلى الرؤية الطموحة التي تعزز المسيرة الأكاديمية للجامعة، كما استمع سموه إلى شرحٍ عن خطط المجلس الجديد حول تطوير العملية التعليمية والتوسع في المجالات والتخصصات الجامعية، مؤكداً سموه دعمه الكامل لمجلس الأمناء وثقته الكبيرة في دفع عجلة التطور سريعاً، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر والتقدير للأعضاء السابقين في المجلس لما قدموه من جهود وخبرات خلال فترة تواجدهم، ساهمت في تطور الجامعة الأمريكية وعززت من مكانتها بين الجامعات على مستوى البرامج الأكاديمية والبحوث العلمية، ورفدت سوق العمل بالكوادر والكفاءات. headtopics.com
ويضم مجلس أمناء الجامعة الأمريكية الجديد في عضويته كل من: الشيخ سلطان سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"آرينا"، ومحمد بن علي العبار مؤسس شركة إعمار، والدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور هاو بينج رئيس جامعة بكين، وبدور سعيد الرقباني مدير ومؤسس مركز كلماتي، وعبدالفتاح منصور شرف رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس...
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سلطان القاسمي يلتقي بالتشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقةالشارقة في 26 أكتوبر / وام / التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، التشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية، وذلك في مقر الجامعة. اقرأ أكثر ⮕