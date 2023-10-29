سلطان يعزّي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمان

كما بعث سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة. (وام)

كما بعث سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة. (وام)

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رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة'حفظه الله' برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

حاكم أم القيوين يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانأم القيوين في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

حاكم أم القيوين يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة اقرأ أكثر ⮕

حاكم رأس الخيمة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانرأس الخيمة في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕