سلة شباب الأهلي تدشن مشاركتها بدوري غرب آسيا 21 نوفمبر

وينافس شباب الأهلي في المجموعة الثانية لمنطقة الخليج، والتي تضم معه فرق المنامة البحريني حامل لقب النسخة الأولى، والشمال القطري وكاظمة الكويتي، وتضم المجموعة الأولى فرق الكويت الكويتي والأهلي السعودي والريان القطري والمحرق البحريني.

وتقام النسخة الثانية، بنظام دوري المجموعات، بواقع مجموعتين لكل من منطقتي الخليج العربي، ودول غرب آسيا، وتدور المنافسة في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي في كل من المنطقتين.

وتتضمن مباريات شباب الأهلي مواجهة كاظمة الكويتي في 5 ديسمبر المقبل والمنامة البحريني في 18 من الشهر نفسه، وتبدأ مباريات الإياب في 16 يناير 2024 باستضافة الشمال القطري، ثم يواجه كاظمة في 16 فبراير 2024 وأخيراً المنامة 13 فبراير.

