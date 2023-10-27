سقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في إطار التصعيد الجاري في غزة، لافتة إلى حدوث تلفيات في إحدى المباني السكنية.

من جهته، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.

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