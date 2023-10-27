سفير الصين لدى الدولة: بكين تدعم مساعي الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ

أكد تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، دعم بلاده لمساعي دولة الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ، خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 الشهر المقبل بمدينة إكسبو دبي.

وأعرب، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش افتتاح المقر الجديد للقنصلية الصينية في دبي، حرص بلاده على المشاركة الفعالة في COP28 الذي تستضيفه الإمارات، والمساهمة بالجهود الدولية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وصون الطبيعة ومعالجة تحديات تغير المناخ.

ولفت إلى أن الجهات المعنية في بلاده بالتنسيق مع الشركات الصينية المختصة، تكثف جهودها، لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالمشاركة في الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات نوفمبر المقبل، وضمان المشاركة الفعالة في COP28. headtopics.com

وأشار السفير الصيني، إلى العلاقات القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات، والتي تشهد تطوراً مستمراً على كافة الصعد بدعم قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن افتتاح المقر الجديد للقنصلية الصينية بدبي يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات.

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سفير الصين : بكين تدعم مساعي الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغيير المناخدبي في 26 أكتوبر / وام / أكد سعادة تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ، دعم بلاده لمساعي دولة الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغيير المناخ، خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 الشهر المقبل بمدينة إكسبو دبي. اقرأ أكثر ⮕

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