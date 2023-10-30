سفير كوستاريكا لدى الدولة: بلادنا رائدة في مجال سياسات البيئة الخضراء في أمريكا اللاتينية

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعرب سعادة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة عن تطلع بلاده لمشاركة التقدم الذي أحرزته في سياساتها في مجال العمل المناخي في السنوات الأخيرة خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop28" .

وذكر أنه في إطار اتفاقية المدفوعات مقابل خفض الانبعاثات مع صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات، الموقعة في 2020، سيتم صرف ما يصل إلى 60 مليون دولار على 3 دفعات مقررة في جدول زمني لخفض ما مجموعه 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية حتى عام 2025. وأضاف أن صندوق التنمية المستدامة يعمل على توزيع المنافع على الفئات المعرضة للمعاناة ومنهم النساء والشباب والشعوب الأصلية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

محمد بن راشد: أقررنا اليوم سياسات جديدة فيما يتعلق بقطاع الإسكان الاتحادي في الدولةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

«جاهزية» تدشن أول أكاديمية لطب الكوارث في الدولةدشن برنامج الامارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» أكاديمية طب الكوارث في بادرة هي الأولى في الدولة اقرأ أكثر ⮕

المجلس التشاوري في مجال الإفلاس يناقش دور الخبراء في التنظيم المالي للشركات المتعثرةأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / ترأس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية اجتماع خبراء المجلس التشاوري في مجال الإفلاس والذي ضم عدداً من الخبراء المختصين بالإفلاس وإعادة الهيكلة المالية من مكاتب وشركات متخصصة عالمية ومحلية. اقرأ أكثر ⮕

خليفة بن محمد: للإمارات ممارسات وطنية مستدامة بتطبيقات النُظم الإداريةأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للإدارة العامة اقرأ أكثر ⮕

منصور الحساني: الشارقة وجهة ثقافية رائدة في الوطن العربيالنشر أحد القطاعات التي تسعى... اقرأ أكثر ⮕

السفير الإسباني لـ “وام : الكونغرس العالمي للإعلام 2023 سيسهم في كتابة فصل جديد في التعاون بين وسائل الإعلام العالميةأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعرب سعادة اينيغو دي بالاسيو، سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة عن ثقته بأن الكونغرس العالمي للإعلام 2023 سيسهم في كتابة فصل جديد في التعاون بين وسائل الإعلام العالمية وتبادل الخبرات بشأن تبني تقنيات إعلامية حديثة. اقرأ أكثر ⮕