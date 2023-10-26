سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الكوبي

ونقل السفير تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إليه وتمنياتهم لحكومة وشعب جمهورية كوبا بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى كوبا، مؤكداً حرص الدولة على توثيق أوجه التعاون وتعزيز العلاقات وتفعيلها بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وحمّل الرئيس كانيل، السفير تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وسموّ الشيخ منصور بن زايد، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في تأدية مهام عمله، وتوطيد العلاقات بين دولة الإمارات وكوبا، وتعزيزها في مختلف المجالات. مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم لتسهيل مهامه. (وام)

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