سفير الصين : بكين تدعم مساعي الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغيير المناخ

و أعرب سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش افتتاح المقر الجديد للقنصلية الصينية في دبي عن حرص بلاده على المشاركة الفعالة في COP28 الذي تستضيفه الإمارات ،و المساهمة بالجهود الدولية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة و صون الطبيعة و معالجة تحديات تغيير المناخ.

ولفت سعادته إلى أن الجهات المعنية في بلاده بالتنسيق مع الشركات الصينية المختصة، تكثف جهودها لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالمشاركة في الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الامارات نوفمبر المقبل ،وضمان المشاركة الفعالة في COP28 . وأشار السفير الصيني، إلى العلاقات القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات، والتي تشهد تطورا مستمرا على كافة الصعد بدعم قيادتي البلدين ، مشيراً إلى ان افتتاح المقر الجديد للقنصلية الصينية بدبي يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات.

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