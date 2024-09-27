سفير أوzbEKستان أكد أهمية زيارة الشيخ حمدان لبلاده

أكد عبد العزيز أورالبايوفيتش أكولوف، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية أوزبكستان لدى الدولة، أن زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية أوزبكستان، هي فرصة مهمة لترسيخ العلاقات بين البلدين، والانتقال بها إلى مراحل أهم، و«تقدم زخماً قوياً للتعاون الثنائي في المرحلة المقبلة»، مؤكداً ثقة بلاده في تنفيذ نتائج الزيارة والتعاون لتحقيق مزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة.

وأفاد أكولوف بأن دولة الإمارات صديق شريك لأوزبكستان في منطقة الشرق الأوسط، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 25 أكتوبر 1992 شهدت هذه العلاقات تطوراً شاملاً وسريعاً، وتحقيق قفزات تنموية مهمة ترتقي بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين إلى مستويات أعلى، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويوفر قوة دافعة للنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.

وأوضح أن التطور الكبير والقفزة العملاقة للعلاقات الإماراتية الأوزبكستانية جاءا كنتيجة للدعم من قيادات البلدين الصديقين والزيارات المتبادلة، مضيفاً أنه «تحدونا ثقة تامة بأنه، بفضل قيادة رئيسي البلدين والجهود الصادقة من الجانبين، ستتقدم العلاقات إلى الأمام». وقال المسؤول الدبلوماسي: «في إطار المنتدى رفيع المستوى لتبادل الخبرات بين حكومتي البلدين، سيتم تحديد المجالات الواعدة لتعاوننا في المستقبل، لذا نعرب عن استعدادنا لاستمرار التعاون الوثيق مع كافة الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها في منتدى طشقند.

زيارة، الشيخ حمدان، أوزبكستان، العلاقات الثنائية،

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBayanNews / 🏆 14. in AE

الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

حمدان بن محمد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى أوزبكستانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

حمدان بن محمد يصل طشقند في مستهل زيارة رسمية إلى أوزبكستانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

إشادة سمى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالدبلوماسية الإماراتيةأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالدبلوماسية الإماراتية وأكد أنها تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون الإمارات نموذجاً للتعاون الدولي والدبلوماسية البناءة.

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

زيارة الشيخ محمد بن زايد لواشنطنموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

زيارة تاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للولايات المتحدة الأمريكيةستشكل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبدأ بعد غدٍ الاثنين، مرحلة مهمة في العلاقات بين البلدين. وتعد الزيارة الأولى من نوعها لسموه، منذ توليه رئاسة الدولة، ووصفها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، بـ«التاريخية».

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

زيارة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إلى جمهورية الصين الشعبيةزار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، جمهورية الصين الشعبية حيث اجتمع مع قادة حكومة بلدية شنجن لبحث تعزيز العلاقات في مختلف القطاعات.

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »