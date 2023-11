سفير إسرائيل يكشف تفاصيل ما جرى في مطار داغستان

وقال السفير ألكسندر بن تسفي إن بعض الركاب اضطروا للاختباء في المطار قبل أن تقلهم مروحية إلى موقع آمن. وأنحى بن تسفي باللائمة في اضطرابات ليلة الأحد على عناصر متطرفة نتيجة "تلقين عقائدي" في جمهورية داغستان ذات الأغلبية المسلمة.وأضاف أنه يتعين على السلطات أن تأخذ الحادث على محمل الجد، حتى لا تنتشر مثل هذه التصرفات.

وتابع: "بالطبع، كانت هناك دائما، ويكون وسوف يكون هناك معاداة للسامية على المستوى اليومي.. المهم هو ألا يتطور الأمر إلى ما رأيناه في محج قلعة.. إذا كان كل هذا تحت السيطرة، أعتقد أنه لن تكون هناك مشكلات".وجاب مئات الرجال، بعضهم يحمل لافتات عليها شعارات معادية للسامية، مبنى المطار واندفعوا إلى المدرج بحثا عن ركاب إسرائيليين.وأصيب عشرون شخصا على الأقل، من الشرطة والمدنيين، واعتقلت السلطات أكثر من ثمانين شخصا.

وما زال من غير الواضح ما إذا كان العشرات الآخرين الذين اعتقلوا ليلة الأحد سيواجهون أي اتهامات، أو ما إذا كان أي منهم سيخضع لتحقيق جنائي.وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

