سفير بالألوان الطبيعية

من بين كتب القراءات المبكرة، التي لفتت الانتباه إلى أن مشاهدة السينما يجب ألا تكون للتسلية فقط، بل أيضاً للتفكير والتأمل الواعي لرسائلها وأهدافها، كتاب «سفير أمريكا بالألوان الطبيعية»، للناقد والسيناريست والمخرج والفنان التشكيلي كامل التلمساني، الذي يعد فيلمه «السوق السوداء» واحداً من بين أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما العربية، وكما تفعل معظم وسائل التعبير الفني والأدبي والثقافي فإن للأفلام رسائل بعضها واضح، يدركه المشاهد بسهولة، وبعضها مستتر يتسلل إليه من أبواب خلفية، وعلى...

كتاب كامل التلمساني (1915-1972) الصادر عام 1957 أثر في أجيال كثيرة من نقاد السينما ومشاهديها، كما أعجب به الرئيس جمال عبد الناصر، وأرسل له رسالة شكر على إصداره. تذكرت كتاب التلمساني بعد مشاهدة فيلم «جولدا»، الذي يجسد جانباً من السيرة الذاتية لرئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، وبالتحديد فترة إدارتها لحرب أكتوبر 1973 وحتى وفاتها عام 1978، وهو إنتاج أمريكي- بريطاني مشترك، وإخراج المخرج الإسرائيلي جاي ناتيف، وتأليف السيناريست البريطاني نيكولاس مارتن.

يركز الفيلم على بطلة الحدث وطريقتها في التفكير وإدارة المعركة، وقدرتها على إقناع هنري كيسنجر بجلب مزيد من الدعم العسكري الأمريكي، ونجاح طاقمها الحربي في عمل ثغرة الدفرسوار شرق قناة السويس، حيث تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من حصار الجيش الثالث الميداني، وتطويقه لأكثر من أسبوعين، والفيلم يعترف بمفاجأة الجيش وأجهزة المخابرات الإسرائيلية باندلاع الحرب، وبشجاعة وقدرة الجنود المصريين والسوريين في ساحات القتال. headtopics.com

يجدد عرض الفيلم الحسرة على استمرار غياب فيلم عربي يليق بأحداث حرب أكتوبر، ويتناسب مع أهميتها، ويوثق ما جرى فيها، ويوضح الأدوار المهمة العربية والدولية التي أسهمت في نجاحها للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي– الإسرائيلي.

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